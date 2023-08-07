Петржела: Одно поражение «Зенита» ничего не значит

Бывший главный тренер «Зенита»прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче против «Динамо» (2:3) в 3-м туре РПЛ.

«Это было ожидаемо, потому что Личка супер-тренер. Он умница, знал, как играть с "Зенитом". Чемпионат будет очень интересный. Однако одно поражение ничего не значит. Все может случиться. "Зенит" не сдал свои позиции. Он все равно фаворит», — передает слова Петржелы «СЭ».

После этого матча «Динамо» поднялось на 6-е место в таблице РПЛ, набрав че тыре очка, «Зенит» опустился на 7-ю позицию с таким же количеством очков.

13 августа команда Семака сыграет с «Факелом» в 4-м туре РПЛ. «Динамо» в этот же день встретится с «Балтикой».