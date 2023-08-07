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    Орлов: «Зениту» лучше подержать Ренана в запасе. В воспитательных целях

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    Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал защитников «Зенита» после поражения от «Динамо» (2:3) в домашнем матче третьего тура РПЛ.

    Роберт Ренан
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    Роберт Ренан

    «Надо поздравить "Динамо" с победой. Молодцы. Счет на табло, красивый гол в концовке.

    Конечно, "Зенит" играл с преимуществом, имел моменты. Замены усилили атаку, однако не хватило мастерства в завершающей стадии. Бросается в глаза, что Кассьерра не обучен. Было три-четыре эпизода, когда партнеры простреливали во вратарскую, а он не шел на эти мячи! Ну как так?! Где игра на опережение?

    Кассьерра какой-то расслабленный... Надо буквально за секунду собраться и сделать маленький рывок, маленькое движение вперед. Но колумбиец был пассивен. Он ждал, что ему все время будут вкладывать мяч в ногу? Так не бывает! Кстати, у Сергеева это качество развито лучше. Понятно, что дело не только в центральном нападающем.

    Очень неудачный матч провел Ренан. Две ошибки. С другой стороны, тренерскому штабу сейчас сложно сделать выбор. Родригао травмирован, Чистяков тоже. Алип не играет надежно... От Эраковича не исходила уверенность. К нему есть вопросы по третьему голу "Динамо". Почему он позволил Лаксальту прострелить на Грулева? Не выполнил свою задачу в том эпизоде. Тоже, получается, ошибся.

    Что касается средней линии, то Клаудиньо сыграл хорошо. Но вот какая штука. Когда на поле вышел Вендел, он явно выделялся на фоне остальных. И сразу возникает вопрос. Ребята, а чем вы занимались на сборах? Вендел же не тренировался несколько недель, а смотрелся предпочтительнее вас! Как так?! Он ведь и гол создал. Мастер. Взял инициативу на себя и нормально прострелил. Все исполнил как надо. Караваеву, например, этого не удалось. Вячеслав вообще как-то нервничал, когда получал мяч.

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    • Катастрофы нет. Тренерский штаб уже имеет представление о том, какой состав оптимальный. Хорошо, что Марио Фернандес пополнил "Зенит". Он еще наберет форму и поможет, Эракович прибавит. Родригао в сентябре должен вернуться. Ренана в воспитательных целях лучше подержать на скамейке запасных.

    Тюкавин просто прекрасен! Два гола! Да и вообще Константин хорош в единоборствах, молодец. Все время напрягал защитников. Современный форвард, переиграл Ренана. Повторю свою мысль. Бразильца надо обязательно пока посадить на лавку.

    Игра у "Зенита" не до конца поставлена. Про Кассьерру я вам уже сказал. Ну четыре момента у него было! Четыре! Почему он такой пассивный, выключается и ждет, что мяч попадет ему в ногу или голову? Вендел показал, как он нужен "Зениту". Ну и, конечно, просто необходимо найти полноценную замену Малкому. А как без этого», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

    «Зенит» набрал четыре очка в трех матчах и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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