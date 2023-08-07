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    Орещук: Не понимаю, за что удалили Барриоса

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    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал удаление Вильмара Барриоса в матче 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

    Вильмар Барриос
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    Вильмар Барриос

    Питерский клуб уступил дома со счетом 2:3.

    «Я не понимаю, за что удалили Барриоса. Обычный фол, никакой травмы. Макаров спокойно поднялся и пошел. Я бы и желтую колумбийцу не показывал. А тут вдруг вмешивается ВАР — и красная...

    Зачем судьи портят игру? Они же издеваются над футболом! Причем к ним нельзя подойти, поговорить — сразу обижаются, карточками размахивают. Ей-богу, как девочки. Вот в 90-е судили настоящие мужики. Волевые, с железным характером. Кому угодно могли ответить», — сказал Орещук «СЭ».

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