Орещук: Не понимаю, за что удалили Барриоса

Бывший спортивный директор «Динамо»прокомментировал удалениев матче 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

Питерский клуб уступил дома со счетом 2:3.

«Я не понимаю, за что удалили Барриоса. Обычный фол, никакой травмы. Макаров спокойно поднялся и пошел. Я бы и желтую колумбийцу не показывал. А тут вдруг вмешивается ВАР — и красная...

Зачем судьи портят игру? Они же издеваются над футболом! Причем к ним нельзя подойти, поговорить — сразу обижаются, карточками размахивают. Ей-богу, как девочки. Вот в 90-е судили настоящие мужики. Волевые, с железным характером. Кому угодно могли ответить», — сказал Орещук «СЭ».