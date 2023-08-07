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    Орещук: Бонгонда — такой живчик! Злой, наглый

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    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил новичка «Спартака» Тео Бонгонду.

    Тео Бонгонда
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    Тео Бонгонда

    «Я не верю в "Спартак" на дистанции. Он и год назад здорово стартовал, а вот вторую половину сезона провел неудачно. Да и у "Зенита" состав в любом случае круче. Хотя сейчас "Спартак" сделал качественные приобретения. Бонгонда с первых же матчей начал оправдывать вложения. Должен усилить команду и Медина.

    Выделяется Бонгонда! Такой живчик! Злой, наглый, постоянно нацелен на ворота», — сказал Орещук «СЭ».

    «Спартак» в трех турах нового сезона РПЛ набрал 9 очков.

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