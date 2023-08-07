Орещук: Бонгонда — такой живчик! Злой, наглый

Бывший спортивный директор «Динамо»оценил новичка «Спартака»

«Я не верю в "Спартак" на дистанции. Он и год назад здорово стартовал, а вот вторую половину сезона провел неудачно. Да и у "Зенита" состав в любом случае круче. Хотя сейчас "Спартак" сделал качественные приобретения. Бонгонда с первых же матчей начал оправдывать вложения. Должен усилить команду и Медина.

Выделяется Бонгонда! Такой живчик! Злой, наглый, постоянно нацелен на ворота», — сказал Орещук «СЭ».

«Спартак» в трех турах нового сезона РПЛ набрал 9 очков.