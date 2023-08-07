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    Олич — про смерть Мандрыкина: Это ужасно

    Футбол Футбол России ЦСКА
    Экс-игрок ЦСКА Ивица Олич высказался по поводу смерти экс-вратаря сборной России Вениамина Мандрыкина.

    rfpl Ивица Олич
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    rfpl Ивица Олич

    «Не могу поверить в случившееся. Это ужасно. Когда я пришёл в ЦСКА, он уже был в команде. Больших успехов как игрок не добился, но это совсем неважно. Он был очень хорошим человеком.

    Просто не могу проверить. Мои соболезнования всей его семье и близким, кто до конца был вместе с ним. Это ужасно. Просто не могу подобрать других слов», — приводит слова Олича «Матч ТВ».

    Вениамин скончался от инфаркта в 41 год. Ранее Мандрыкин играл за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов» и брянское «Динамо».

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