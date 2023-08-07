Олич — про смерть Мандрыкина: Это ужасно

Экс-игрок ЦСКАвысказался по поводу смерти экс-вратаря сборной России

«Не могу поверить в случившееся. Это ужасно. Когда я пришёл в ЦСКА, он уже был в команде. Больших успехов как игрок не добился, но это совсем неважно. Он был очень хорошим человеком.

Просто не могу проверить. Мои соболезнования всей его семье и близким, кто до конца был вместе с ним. Это ужасно. Просто не могу подобрать других слов», — приводит слова Олича «Матч ТВ».

Вениамин скончался от инфаркта в 41 год. Ранее Мандрыкин играл за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов» и брянское «Динамо».