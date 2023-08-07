Максименко высказался об удачном старте сезона в исполнении «Спартака»

Вратарь «Спартака»оценил старт сезона в исполнении московского клуба.

«Четыре игры выиграли, но есть над чем работать. Ведь ни один из этих матчей не получился спокойным. Так что пока это не показатель, нужно двигаться дальше. Выводы можно будет делать позже.

Понятно, что победы команды — это главное. А с каким счётом, какая там была концовка по драматургии — уже детали. Но мне всегда хочется оставить ворота сухими.

Часто пропускаем со стандартов? На последних минутах соперник атакует большими силами. А мы уже не так держим концентрацию. Работаем над этим, но и без везения тут никуда. Это больше матча с "Балтикой" касается. "Краснодар" нас действительно поддавил. Хотя играл в меньшинстве», — приводит слова Максименко официальный сайт «Спартака».

Ранее «Спартак» разгромил «Рубин». Клуб набрал 9 очков в трех встречах.