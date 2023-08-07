Кучаев: Это правильно, когда Федотов жестит

Полузащитникрассказал об эмоциях от победы над московским

«Сильных эмоций не было. Победа дает три очка. Неважно, с каким она счетом. У нас собралась сильная команда. Не обольщаемся и идем дальше.

Федотов — справедливый мужик. Жесткий, когда нужно быть таким. Это правильно, когда он жестит. Мягкий, когда нужно быть мягким», — цитирует Кучаева «Чемпионат».

25-летний воспитанник ЦСКА Константин Кучаев провёл на поле 45 минут и был заменён в перерыве, уступив своё место сербскому центральному полузащитнику Саше Зделару.