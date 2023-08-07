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    Кучаев: Это правильно, когда Федотов жестит

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    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал об эмоциях от победы над московским «Локомотивом».

    Константин Кучаев
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    Константин Кучаев

    «Сильных эмоций не было. Победа дает три очка. Неважно, с каким она счетом. У нас собралась сильная команда. Не обольщаемся и идем дальше.

    Федотов — справедливый мужик. Жесткий, когда нужно быть таким. Это правильно, когда он жестит. Мягкий, когда нужно быть мягким», — цитирует Кучаева «Чемпионат».

    25-летний воспитанник ЦСКА Константин Кучаев провёл на поле 45 минут и был заменён в перерыве, уступив своё место сербскому центральному полузащитнику Саше Зделару.

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