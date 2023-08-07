Фомин: Считаю, что забить три мяча «Зениту» и выиграть на 90-й минуте — хорошо

Полузащитникпрокомментировал победу над(3:2) в матче 3-го тура РПЛ.

«Тяжелая игра, эмоциональная. Считаю, что забить три мяча "Зениту" и выиграть на 90-й минуте — хорошо. Это придаст нам сил после такого тяжелого начала. Это такой определяющий толчок для нашей команд.

Мне кажется, я всегда так играю. Стараюсь, по крайне мере. Где-то лучше, где-то хуже. Если посмотреть, то я уже три года в "Динамо", считаю себя одним из самых стабильных игроков чемпионата и сборной. Перепады бывают, но главное держать уровень и стабильность», — приводит слова Фомина «Спорт-Экспресс».

«Зенит» снова потерял очки. У него 4 очка и 8-е место. «Динамо» набрало 4 пункта и поднялось на 6-ю позицию.