Де Брейне подверг критике нововведение по большому количеству добавленного времени

Полузащитниквысказался о новых рекомендациях для судей добавлять больше времени по окончании таймов.

«Предположения о том, что теперь мы будем играть по 15 минут компенсированного времени в каждом матче, говорят сами за себя. Мы разговаривали с игроками "Арсенала" и даже с судьями. Они даже не хотели этого, но таковы новые правила.

После такого матча, где даже в первом тайме было добавлено три минуты, можно только предположить, что будет в матче с командой более низкого уровня, которая будет тянуть время. В этот раз обошлось 12-13 минутами. Но я могу представить матчи с 20-25 минутами.

Думаю, если в матче с "Севильей" в Греции в среду тоже будет 15-20 добавленных минут, при том, что в субботу нам снова играть, это будет ощущаться как два дополнительных тайма. Это какая-то бессмыслица», — приводит слова Де Брейне Daily Mail.