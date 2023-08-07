Эшуорт объяснил, почему «Спартак» купил Рябчука

Спортивный директор «Спартака»прокомментировал переход защитника «Олимпиакоса»

«Олег — очень опытный футболист, который играл в Греции на топовом уровне на глазах у одних из самых страстных фанатов, поэтому умеет справляться с давлением.

Мы искали именно левоногого левого защитника, и Рябчук, который умеет здорово обороняться, нам подходит.

Очень рады подписанию Олега и желаем ему успехов в "Спартаке"!», — приводит слова Эшуорта «Спорт-Экспресс».

Рябчук подписал со «Спартаком» трехлетний контракт. Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за 25-летнего футболиста шесть миллионов евро.