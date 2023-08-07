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    Эшуорт объяснил, почему «Спартак» купил Рябчука

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    Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт прокомментировал переход защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука.

    Пол Эшуорт
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    Пол Эшуорт

    «Олег — очень опытный футболист, который играл в Греции на топовом уровне на глазах у одних из самых страстных фанатов, поэтому умеет справляться с давлением.

    Мы искали именно левоногого левого защитника, и Рябчук, который умеет здорово обороняться, нам подходит.

    Очень рады подписанию Олега и желаем ему успехов в "Спартаке"!», — приводит слова Эшуорта «Спорт-Экспресс».

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    • Рябчук подписал со «Спартаком» трехлетний контракт. Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за 25-летнего футболиста шесть миллионов евро.

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