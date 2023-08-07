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    Аршавин: «Зенит» не в кризисе, но команда ищет себя

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    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался о поражении от «Динамо» (2:3) в домашнем матче третьего тура РПЛ.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Если бы матч закончился со счетом 2:2, то обе команды бы расстроились. "Динамо" расстроилось бы из‑за того, что вело всю игру, но дало сравнять. А "Зенит" расстроился бы из‑за того, что проиграл дома.

    Но теперь грустит только одна команда. "Динамо" должно быть довольно. Удаление повлияло на конец встречи. Как раз одного игрока не хватило.

    "Зенит" не в кризисе, но команда ищет себя. Потери в составе большие. Вендел и Марио еще не готовы.

    "Зенит" старается спасти матчи неподготовленными футболистами. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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