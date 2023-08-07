Аршавин: «Зенит» не в кризисе, но команда ищет себя

Член правления «Зенита»высказался о поражении от(2:3) в домашнем матче третьего тура РПЛ.

«Если бы матч закончился со счетом 2:2, то обе команды бы расстроились. "Динамо" расстроилось бы из‑за того, что вело всю игру, но дало сравнять. А "Зенит" расстроился бы из‑за того, что проиграл дома.

Но теперь грустит только одна команда. "Динамо" должно быть довольно. Удаление повлияло на конец встречи. Как раз одного игрока не хватило.

"Зенит" не в кризисе, но команда ищет себя. Потери в составе большие. Вендел и Марио еще не готовы.

"Зенит" старается спасти матчи неподготовленными футболистами. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

«Зенит» набрал четыре очка в трех матчах и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.