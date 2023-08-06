«Зенит» — «Динамо»: прогноз, составы, коэффициенты

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ренан, Эракович, Барриос, Мостовой, Ду Кейрос, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Динамо» на матч 3-го тура РПЛ.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ренан, Эракович, Барриос, Мостовой, Ду Кейрос, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Нгамале, Захарян, Смолов, Тюкавин.
Матч между этими командами состоится 6 августа в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом поединка можно тут.