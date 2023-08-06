Заболотный: У нас есть механизм. Ребята понимают на поле, что надо делать

Нападающийпрокомментировал разгромную победу в матче 3-го тура РПЛ с(4:1).

«Как я и говорил в прошлом сезоне, у нас есть механизм. Ребята понимают на поле, что надо делать. Запасные, которые сидели в конце прошлого сезона, вышли и ничем не хуже других сыграли на команду, показали мастерство. Мы хорошо заменяем ребят, которые ушли. Полноценно смотримся в начале сезона.

Команда ЦСКА сегодня победила, поэтому я выделяю всю команду», — приводит слова Заболотного «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА выиграл второй матч подряд и набрал 6 очков, поднявшись на 5-е место в таблице РПЛ. «Локомотив» с 4 очками находится на 8-й строчке. Для него этого первое фиаско в сезоне.