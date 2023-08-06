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    Уткин: «Зениту» нужен топ-игрок, чтобы решать матчи

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    Известный спортивный журналист Василий Уткин подвел итог матча «Зенит» — «Динамо» (2:3).

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Менеджмент у "Зенита", вполне возможно, хороший. Но инерционный. Им не продажу рекордную праздновать, им команду укреплять. Устроен "Зенит" довольно просто, о формациях можно рассуждать неделями, но ему нужен топ-игрок, чтобы решать матчи.

    И вот такого игрока продали, а взамен никого не купили. А вы мусольте гибридные схемы и прочую хрень. "Зенит" — команда звёзд. Сейчас перестал ею быть. Купите звезду. Ну, или как вы ещё деньги-то тратите, я ж не знаю. Вот и вся дилемма!» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

    «Зенит» снова потерял очки. У него 4 очка и 8-е место. «Динамо» набрало 4 пункта и поднялось на 6-ю позицию.

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