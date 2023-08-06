Тимощук: Отрыв от лидеров уже серьезный, но впереди длинный путь

Тренервысказался о поражении в матче 3-го тура чемпионата России от московского

«Старт матча нам не удался. Провалили первый тайм. В перерыве внесли изменения. Второй тайм был полностью под нашим контролем. Но, к сожалению, допустили ошибки. Проиграли. Надеюсь, для нас это будет определённый урок.

Во втором тайме мы перешли на пятёрку защитников. Старались поднять фланги. Вышел Марио. Стремление вырвать результат похвально. Но, к сожалению, допустили ошибку. Невозможно все 90 минут держать концентрацию. От Семака могли разве что получить смс в перерыве и обсудить это с тренерским штабом. Во втором тайме хотели изменить игру, прибавить в агрессии.

Ренан? К сожалению, нечасто меняют центрального защитника в перерыве. Но его ошибки подтолкнули нас к этому решению. Он молодой футболист, мы на него рассчитываем, и, надеюсь, он будет воспринимать наши рекомендации. Но сегодня так получилось — вместо него вышел Нуралы, был хорош на мяче и в борьбе.

Вендел? У нас был разговор с командой относительно этой ситуации. Вендела оштрафовали. Достаточно сильно. Думаю, он всё осознал. Сейчас он готов помогать команде. Сегодня видел достаточно хорошо. На мяче, в созидании и желании. Возможно, в ближайшее время он сможет проводить на поле все 90 минут.

Надо отдать должное сопернику. Всю игру они боролись. Они смогли победить, хотя все понимают, как это непросто. Естественно, мы разберём ошибки. Всё покажем. Обычно у футболистов нет вопросов, но мы к ним призываем. Проигрывать всегда обидно, особенно если привык побеждать. Но этим и прекрасен футбол.

К сожалению, у нас был удалён один из важных футболистов центра поля. Подумаем, кого использовать на его месте. Футболисты получают шансы, упрекнуть тренерский штаб в недоверии невозможно.

Проблемы по итогам первых трёх матчей? Нужно забивать. Нужно реализовывать свои моменты. Сегодня у нас было достаточно моментов. С "Ростовом" не повезло. Здесь не повезло. Конечно, это настораживает футболистов. С тренерской точки зрения тяжело вносить коррективы весь матч. Игроки должны быть более концентрированы. Футбол складывается из ошибок. Разбираем, смотрим, пытаемся корректировать.

Да, отрыв от лидеров уже серьёзный. Но впереди длинный путь. Ещё всё возможно. Будем стараться прибавлять от матча к матчу», — цитирует Тимощука «Чемпионат».

«Зенит» снова потерял очки. У него 4 очка и 8-е место. «Динамо» набрало 4 пункта и поднялось на 6-ю позицию.