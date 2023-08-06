Тикнизян: Разговоры о «Вердере» абсолютно никак не влияют

Защитникподвел итог матча против, в котором железнодорожники уступили со счетом 1:4.

«Тренерский штаб донес мне идею максимально понятно, с этой позицией я столкнулся впервые. Видимо, где‑то не доиграл. Я считаю, что нам надо было отталкиваться от своей игры, навязывать сопернику свою схему. Но опять же где‑то не поняли установку, недослушали. Из‑за этого такой результат вытекает.

К сожалению, такие пенальти, как сегодня, они убивают. Я в том понимании, что ты владеешь инициативой, атакуешь, есть подходы, соперник второй раз выходит за центр поля, и пенальти из ничего. Это прибивает, потом сразу второй. Это отправило нас в глухой нокдаун, из которого мы уже не встали.

Такие дни, как сегодня, бывают в футболе. К сожалению, у нас ничего не получалось, у каждого из нас. Надо просто делать грамотные выводы и двигаться дальше. Через три дня у нас игра с "Рубином", поэтому это поражение мы забываем, как бы обидно ни было, и двигаемся дальше

Разговоры о "Вердере"? Абсолютно никак не влияют. Больше скажу, я не читаю прессу, я узнаю от знакомых про эти слухи. Мне важно, чтобы команда выигрывала и таких матчей, как сегодня, было как можно меньше. Это мой приоритет», — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».