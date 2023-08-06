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    Тарханов назвал самый сильный чемпионат в мире

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    Заслуженный тренер России Александр Тарханов рассказал, какой чемпионат считает сильнейшим в мире.

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    «АПЛ — самый сильный чемпионат в мире. В прошлом сезоне "Арсеналу" в конце помешала молодость состава. Играли они в похожий с "Ман Сити" футбол, так как Артета работал вместе с Гвардиолой.

    В "МЮ" была хорошая организация, качественная селекция, работа тренерского состава, поэтому получилось войти в призовую четвёрку.

    Если говорить о "Ливерпуле", то им нужна была смена игроков, что сейчас и происходит. Устарела модель и футболисты, поэтому они достаточно много матчей проиграли. Каждый сезон очень сложно играть в таком темпе и ритме, как в чемпионский год.

    В целом, чемпионат будет очень интересным, команды укрепляются в летнее трансферное окно. Все гранды, а их много, как и всегда, будут бороться за призы», — приводит слова Тарханова радио «Движение».

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