Тарханов назвал самый сильный чемпионат в мире

Заслуженный тренер Россиирассказал, какой чемпионат считает сильнейшим в мире.

«АПЛ — самый сильный чемпионат в мире. В прошлом сезоне "Арсеналу" в конце помешала молодость состава. Играли они в похожий с "Ман Сити" футбол, так как Артета работал вместе с Гвардиолой.

В "МЮ" была хорошая организация, качественная селекция, работа тренерского состава, поэтому получилось войти в призовую четвёрку.

Если говорить о "Ливерпуле", то им нужна была смена игроков, что сейчас и происходит. Устарела модель и футболисты, поэтому они достаточно много матчей проиграли. Каждый сезон очень сложно играть в таком темпе и ритме, как в чемпионский год.

В целом, чемпионат будет очень интересным, команды укрепляются в летнее трансферное окно. Все гранды, а их много, как и всегда, будут бороться за призы», — приводит слова Тарханова радио «Движение».