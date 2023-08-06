Шунин о том, что сказал Личка в перерыве: «Если вы боитесь, то купите памперсы»

Голкиперрассказал, за счет чего команде удалось выигратьв матче 3-го тура РПЛ (3:2).

«Важна была победа, чтобы верить в философию тренера. У нас начинает получаться в игре то, что мы отрабатываем на тренировках и разбираем на теориях.

Возможно, на концовку второго тайма нас до конца не хватает. Наверное, это видно. Но с каждой игрой с точки зрения физики мы выглядим лучше. Сегодня как раз пришёл положительный результат.

Могла ли бы подорваться уверенность в себе и идеях тренера, если бы этого результата не было в матче с "Зенитом"? У нас нет выхода. Личка сказал игрокам "Динамо": "Если вы боитесь, то купите памперсы.

Но будем играть будем, как я вижу футбол — с мячом и разыгрывать. Либо будете играть так, либо на ваших позициях будут играть другие игроки". Мы стараемся делать то, что говорит тренер», — передает слова Шунина Чемпионат.

После этого матча «Динамо» занимает 6-е место с 4 очками в активе.