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    Шунин о том, что сказал Личка в перерыве: «Если вы боитесь, то купите памперсы»

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    Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, за счет чего команде удалось выиграть «Зенит» в матче 3-го тура РПЛ (3:2).

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «Важна была победа, чтобы верить в философию тренера. У нас начинает получаться в игре то, что мы отрабатываем на тренировках и разбираем на теориях.

    Возможно, на концовку второго тайма нас до конца не хватает. Наверное, это видно. Но с каждой игрой с точки зрения физики мы выглядим лучше. Сегодня как раз пришёл положительный результат.

    Могла ли бы подорваться уверенность в себе и идеях тренера, если бы этого результата не было в матче с "Зенитом"? У нас нет выхода. Личка сказал игрокам "Динамо": "Если вы боитесь, то купите памперсы.

    Но будем играть будем, как я вижу футбол — с мячом и разыгрывать. Либо будете играть так, либо на ваших позициях будут играть другие игроки". Мы стараемся делать то, что говорит тренер», — передает слова Шунина Чемпионат.

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