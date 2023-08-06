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    Салихова: У «Краснодара» мандраж при забитом голе

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    Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила нынешнюю игру «Краснодара».

    Зарема Салихова
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    Зарема Салихова

    «Быки» набрали 9 очков в трех встречах.

    «При Ивиче "Краснодар" стал другим, но ментально они о-о-очень далеки от чемпионства, не могут удерживать победный счет, у них мандраж при забитом голе. И Сперцян, как только закроется трансферное окно, может сникнуть. Аналогичное произошло с талантливым Захаряном. К сожалению, наши футболисты сейчас напоминают щенков в зоомагазине, с надеждой смотрящих на любой клуб, который возьмет их в сильный чемпионат», — сказала Салихова «СЭ».

    В ближайшей встрече «Краснодар» на выезде сыграет с «Оренбургом».

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