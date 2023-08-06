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    СМИ: Нойер приостановил тренировки на поле

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    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, восстанавливающийся после перелома ноги, приостановил тренировки на поле, сообщает Bild.

    Мануэль Нойер
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    Мануэль Нойер

    По информации источника, голкипер был замечен за индивидуальной работой в тренировочном зале под руководством тренера по физподготовке Кнута Стамера.

    Напомним, Нойер сломал ногу в декабре прошлого года во время отдыха, катаясь на горных лыжах. В мае вратарь приступил к индивидуальным тренировкам.

    В минувшем сезоне 37‑летний Нойер провел 16 матчей, в семи встречах сохранил ворота «сухими».

    «Бавария» 12 августа сыграет с «Лейпцигом» в матче за Суперкубок Германии.

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