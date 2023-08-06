Кержаков: Если проиграли, значит, по делу

Вратарь футбольного клубавысказался о поражении в матче 3-го тура РПЛ от(2:3).

«Какие могут быть эмоции, когда пропускаешь на последней минуте… Отрицательные. Кто виноват в третьем голе? Вся команда виновата, если проиграли.

Если проиграли, значит, по делу. "Зенит" давил во втором тайме? Ну а "Динамо" в первом тайме забило два.

Может ли неудачный старт повлиять на команду в дальнейшем? Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Мы продолжаем работать, будем набирать очки и подниматься выше.

Отрыв от "Спартака" пять очков? А почему только от "Спартака"? Больше никто не набирает очков, что ли? Главный конкурент? Какая разница — "Спартак" или "Краснодар"? Если мы нацелены на первое место, то какая разница», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

«Зенит» снова потерял очки. У него 4 очка и 8-е место. «Динамо» набрало 4 пункта и поднялось на 6-ю позицию.