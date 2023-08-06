Кечинов назвал условия, при которых «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство

Бывший российский футболиствысказался о перспективахв нынешнем сезоне РПЛ после крупной победы над(4:1) в 3-м туре.

«Я ожидал, что "Спартак" обыграет "Рубин". Понятно, что лёгкой прогулки в Казани не ожидалось, но я всё равно был уверен, что линия атаки со своим делом справится — так и получилось. От любого игрока "Спартака" во втором тайме шла определённая угроза. Здорово, что сейчас в "Спартаке" такая линия атаки.

Может ли "Спартак" конкурировать с "Зенитом" за чемпионство? В прошлом сезоне в первом круге я тоже говорил, что с такой игрой они обязательно навяжут конкуренцию: в итоге мы помним, что было во втором круге.

Надеюсь, сейчас будет какое-то усиление в линию обороны. Если игра в линии обороны усилится, то можно говорить, что "Спартак" навяжет эту борьбу», — сказал Кечинов Чемпионату.

Напомним, что «Спартак» набрал 9 из 9-и очков на старте нынешнего сезона РПЛ. Команда занимает 1-е место в турнирной таблице. В следующем матче «Спартак» встретится 8 августа с «Пари НН» в рамках Кубка России.