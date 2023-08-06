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    Кечинов назвал условия, при которых «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство

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    Бывший российский футболист Валерий Кечинов высказался о перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ после крупной победы над «Рубином» (4:1) в 3-м туре.

    Валерий Кечинов
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    Валерий Кечинов

    «Я ожидал, что "Спартак" обыграет "Рубин". Понятно, что лёгкой прогулки в Казани не ожидалось, но я всё равно был уверен, что линия атаки со своим делом справится — так и получилось. От любого игрока "Спартака" во втором тайме шла определённая угроза. Здорово, что сейчас в "Спартаке" такая линия атаки.

    Может ли "Спартак" конкурировать с "Зенитом" за чемпионство? В прошлом сезоне в первом круге я тоже говорил, что с такой игрой они обязательно навяжут конкуренцию: в итоге мы помним, что было во втором круге.

    Надеюсь, сейчас будет какое-то усиление в линию обороны. Если игра в линии обороны усилится, то можно говорить, что "Спартак" навяжет эту борьбу», — сказал Кечинов Чемпионату.

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    • Напомним, что «Спартак» набрал 9 из 9-и очков на старте нынешнего сезона РПЛ. Команда занимает 1-е место в турнирной таблице. В следующем матче «Спартак» встретится 8 августа с «Пари НН» в рамках Кубка России.

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