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    Гвардиола о календаре: Игроки измождены, сколько игроков получают травмы уже на предсезонке

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал календарь в нынешнем сезоне, заявив, что игроки получают травмы уже на предсезонке.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я думаю, что предсезонка — это уже новый сезон. Мы заканчиваем сезон, восстанавливаемся две недели и проводим предсезонную подготовку? Почему? Мы ничего не проиграли. Но с каждым годом становится все хуже и хуже, и будет становиться все хуже, и я, честно говоря, не знаю, чем это закончится.

    Проблема здесь (психологическая). Игроки измождены. Посмотрите, сколько игроков получают травмы уже на предсезонке в плохих условиях: влажность, жара, поля не очень хорошие — особенно в Штатах. Но это то, что есть. Мы должны адаптироваться, приспосабливаться, но это ненормально», — сказал Гвардиола The Guardian.

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    • Напомним, что «Манчестер Сити» 6 августа сыграет с «Арсенал» в рамках Суперкубка Англии. Начало встречи 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом поединка можно тут.

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