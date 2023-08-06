Гвардиола о календаре: Игроки измождены, сколько игроков получают травмы уже на предсезонке

Главный тренерраскритиковал календарь в нынешнем сезоне, заявив, что игроки получают травмы уже на предсезонке.

«Я думаю, что предсезонка — это уже новый сезон. Мы заканчиваем сезон, восстанавливаемся две недели и проводим предсезонную подготовку? Почему? Мы ничего не проиграли. Но с каждым годом становится все хуже и хуже, и будет становиться все хуже, и я, честно говоря, не знаю, чем это закончится.

Проблема здесь (психологическая). Игроки измождены. Посмотрите, сколько игроков получают травмы уже на предсезонке в плохих условиях: влажность, жара, поля не очень хорошие — особенно в Штатах. Но это то, что есть. Мы должны адаптироваться, приспосабливаться, но это ненормально», — сказал Гвардиола The Guardian.

Напомним, что «Манчестер Сити» 6 августа сыграет с «Арсенал» в рамках Суперкубка Англии. Начало встречи 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом поединка можно тут.