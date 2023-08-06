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    Гойас — Форталеза: смотреть онлайн в прямом эфире

    06.08.2023 в 00:30 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Гойас — Форталеза

    Футбол Латинская Америка
    Гойас и Форталеза начнут матч в 00:30 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 06.08.2023.

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    Последний матч между собой: Гойас — Форталеза 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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