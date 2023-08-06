ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ОскарПоучительная история Оскара. Как экс-звезда «Челси» пожертвовал своей карьерой ради миллионов в Китае
  • 21:03
    • Гол Грулева помог «Динамо» одержать победу над «Зенитом»
  • 22:30
    • «Ахмат» в гостях обыграл «Сочи» в матче РПЛ
  • 20:16
    • «Арсенал» победил «Манчестер Сити» в серии пенальти и завоевал Суперкубок Англии
  • 14:39
    • Бывший вратарь ЦСКА Мандрыкин умер в возрасте 41-го года
    Все новости спорта

    В «Динамо» высказались о будущем Захаряна и Тюкавина

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался на тему будущего в команде полузащитника Арсена Захаряна и форварда Константина Тюкавина.

    Арсен Захарян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арсен Захарян

    «Дела с Захаряном обстоят таким образом, что Арсен в матче с "Зенитом" был на футбольном поле: это значит, что он футболист московского "Динамо". У нас есть достаточное количество интереса разного уровня: есть предметный интерес в качестве предложений от клубов, есть интерес на словах. Мы в процессе. Как мы всегда говорили: мы были, есть и будем конструктивны по поводу дальнейшей карьеры Арсена. Если будет предложение, которое устраивает все стороны, то мы пойдём на встречу мечте Захаряна.

    Были ли такие предложения, которые нас не устроили? Я ответил на ваш вопрос. Если Арсен играет в московском "Динамо", значит, они были.

    За сколько отпустим Тюкавина, если представить, что будет предложение из "Зенита"? Мне кажется, что не стоит говорить о фантастических вещах или о будущем. Нам стоит говорить о том, что Костя великолепно играет. Сегодня дал результат — и это главное. Всё остальное — мир научной фантастики», — цитирует Гафина «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Енисей» обыграет тульский «Арсенал»?
  • «Арсенал» Тула — «Енисей». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Колумбийки забьют, но отправятся домой
  • Колумбия (жен) — Ямайка (жен). Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Грикспор снова проиграет Эвансу?
  • Грикспор — Эванс. Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.96
  • Экспресс дня 7 августа
  • Завтра в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Енисей
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Колумбия (жен) — Ямайка (жен)
  • Футбол
  • Послезавтра в 11:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Грикспор — Эванс
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Дармштадт
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Норрчепинг — Гетеборг
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Мальме — Хальмстад
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Урарту — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Паневежис — Хегельман Литауэн
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры