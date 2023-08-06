В «Динамо» высказались о будущем Захаряна и Тюкавина

Член совета директоров московскоговысказался на тему будущего в команде полузащитникаи форварда

«Дела с Захаряном обстоят таким образом, что Арсен в матче с "Зенитом" был на футбольном поле: это значит, что он футболист московского "Динамо". У нас есть достаточное количество интереса разного уровня: есть предметный интерес в качестве предложений от клубов, есть интерес на словах. Мы в процессе. Как мы всегда говорили: мы были, есть и будем конструктивны по поводу дальнейшей карьеры Арсена. Если будет предложение, которое устраивает все стороны, то мы пойдём на встречу мечте Захаряна.

Были ли такие предложения, которые нас не устроили? Я ответил на ваш вопрос. Если Арсен играет в московском "Динамо", значит, они были.

За сколько отпустим Тюкавина, если представить, что будет предложение из "Зенита"? Мне кажется, что не стоит говорить о фантастических вещах или о будущем. Нам стоит говорить о том, что Костя великолепно играет. Сегодня дал результат — и это главное. Всё остальное — мир научной фантастики», — цитирует Гафина «Чемпионат».