Федотов: Было мощное начало от «Локомотива». Мы неудачно вошли в игру

Главный тренерподвел итог матча противв рамках 3-го тура РПЛ.

«Было мощное начало от "Локомотива". Мы неудачно вошли в игру, стало неприятно, когда промахнулся Пиняев. Но повезло, не забил. И после этого мы стали забирать инициативу. Сначала пенальти, затем хорошая комбинация и второй гол. В перерыве передохнули, сделали анализ, поняли. Что у соперника теперь появятся зоны. И воспользовались этим. К сожалению, пропустили, соперник сыграл неплохо. Что ж, есть над чем работать. Хорошо, что сохранили хладнокровие и забили четвертый.

Футбол не бокс, выиграла команда. Вы видели настрой "Локо" в начале игры? Мы этого опасались, но справились все вместе. Как и с домашним давлением.

Травма Зайнутдинова? Сделали обследование, мышцы чистые. Возможно, был удар, но в период активности мышца заболела. Сейчас нужно обследование, чтобы понять. Специально держали замену для Бактиера, понимая, что может пригодится», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА выиграл второй матч подряд и набрал 6 очков, поднявшись на 5-е место в таблице РПЛ. «Локомотив» с 4 очками находится на 8-й строчке. Для него этого первое фиаско в сезоне.