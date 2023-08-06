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    Бубнов считает Дзюбу тормозом и помехой для «Локомотива»

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    Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче третьего тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» (4:1).

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «На мой взгляд, Галактионов начудил с составом. Зачем он поставил Тикнизяна в полузащиту, когда тот отлично играл на позиции левого защитника? Ещё и выпустил Митая, который и близко не был до этого игроком старта. В итоге не усилил, а наоборот ослабил фланг.

    Плюс никуда не делись проблемы с центром обороны. Погостнов молодой, а Кузьмичёв и в "Урале"-то не был основным! Столько пропускать для команды, которая претендует на высокие места, — это несерьёзно.

    Тренер ищет варианты, но пока никак не может определиться. Глушенкова зачем-то пробует в качестве десятки, хотя он скорее нападающий. Непонятно также, почему он продолжает ставить Дзюбу. Артём уже давно не может выполнять тот объем работы, который необходим для центрального нападающего.

    Он просто стоит на острие атаки, иногда ходит пешком. Дзюба — тормоз, помеха для "Локомотива". Видимо, посадить его на лавку Галактионов просто не рискует из-за его авторитета. Хотя без него, с Изидором и Глушенковым, атака смотрелась бы более опасно», — цитирует Бубнова Sportbox.

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