«Зенит» — «Динамо»: счет матча 2:3, обзор голов

Московскоена выезде одержало победу надв выездном матче 3-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:3.

В первом тайме было забито 3 гола. У москвичей дубль сделал Константин Тюкавин. Фабиан Бальбуэна между этим отметился автоголом. Он же стал автором голевой передачи на Тюкавина.

«Зенит» сравнял счет под завесу основного времени благодаря голу, забитому на 90-й минуте форвардом Иваном Сергеевым. После этого Вильмар Барриос получил красную карточку, оставив хозяев в меньшинстве, а Вячеслав Грулев с передачи Лаксальта вырвал для москвичей первую победу в сезоне.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Динамо 2:3 Голы: 0:1 Константин Тюкавин (2'), 1:1 Фабиан Бальбуэна (9'), 1:2 Константин Тюкавин (33'), 2:2 Иван Сергеев (90'), 2:3 Вячеслав Грулёв (90+6') Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Роберт Ренан, Erakovic S., Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Эдуардо Кейрос, Густаво Мантуан, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра Динамо: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Фабиан Бальбуэна, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев, Диего Лаксальт, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Фёдор Смолов, Муми Нгамал, Константин Тюкавин Предупреждения: Даниэль Мишкич (41'), Erakovic S. (79'), (90+7') Удаление: Вильмар Барриос (90+4')

«Зенит» снова потерял очки. У него 4 очка и 8-е место. «Динамо» набрало 4 пункта и поднялось на 6-ю позицию.