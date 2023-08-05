Стоунз: Гвардиола как бы заново изобрел мой мозг после перехода в «Ман Сити»

Защитникрассказал о специфике работы с главным тренером

«Прийдя (в "Ман Сити"), думал, что неплохо разбираюсь в футболе. Пеп заставил меня почувствовать, что я ничего не знаю. Он открыл мне глаза на многое, он как бы заново изобрел мой мозг.

Быть защитником у Пепа очень полезно. Он многого ждет от нас. Полезно тренироваться снова и снова при его системе, а затем видеть, как это работает. Мне очень нравится. Я учусь. Каждый год узнаю что-то новое.

Я всегда говорю, что когда ты счастлив в чем-либо, ты получаешь от этого больше удовольствия. На данный момент мы счастливы — так можно лучше себя выразить.

Я уже несколько раз выполнял эту роль в различных обстоятельствах, но не на постоянной основе, как сейчас. С учетом моих качеств тренер увидел, что может упростить мою роль и помочь мне совершенствоваться и становиться лучше в этой системе», — сказал Стоунз Daily Mail.

Напомним, что Стоунз пополнил состав «Манчестер Сити» летом 2016 года. В прошлом сезоне защитник провел 23 матча в АПЛ, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.