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    Стоунз: Гвардиола как бы заново изобрел мой мозг после перехода в «Ман Сити»

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    Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз рассказал о специфике работы с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

    Джон Стоунз
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    Джон Стоунз

    «Прийдя (в "Ман Сити"), думал, что неплохо разбираюсь в футболе. Пеп заставил меня почувствовать, что я ничего не знаю. Он открыл мне глаза на многое, он как бы заново изобрел мой мозг.

    Быть защитником у Пепа очень полезно. Он многого ждет от нас. Полезно тренироваться снова и снова при его системе, а затем видеть, как это работает. Мне очень нравится. Я учусь. Каждый год узнаю что-то новое.

    Я всегда говорю, что когда ты счастлив в чем-либо, ты получаешь от этого больше удовольствия. На данный момент мы счастливы — так можно лучше себя выразить.

    Я уже несколько раз выполнял эту роль в различных обстоятельствах, но не на постоянной основе, как сейчас. С учетом моих качеств тренер увидел, что может упростить мою роль и помочь мне совершенствоваться и становиться лучше в этой системе», — сказал Стоунз Daily Mail.

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    • Напомним, что Стоунз пополнил состав «Манчестер Сити» летом 2016 года. В прошлом сезоне защитник провел 23 матча в АПЛ, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

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