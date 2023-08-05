Мухин: Взяли игру в свои руки. Игра пошла — вот и все

Полузащитник московскогорассказал о впечатлениях от матча св рамках 3-го тура РПЛ.

«Насколько удивлён дублем? В принципе, ничего необычного. Я ожидал, что такое может случиться. И это случилось. Я очень рад.

В чем секрет ЦСКА? Зачем мне его рассказывать? Чтобы все так играли? Оставлю его в тайне. Взяли игру в свои руки. Игра пошла — вот и всё», — приводит слова Мухина «Матч ТВ».

ЦСКА выиграл второй матч подряд и набрал 6 очков, поднявшись на 5-е место в таблице РПЛ. «Локомотив» с 4 очками находится на 8-й строчке. Для него этого первое фиаско в сезоне.