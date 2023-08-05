Куртуа надеется закончить карьеру в «Реале»

Голкипер мадридскогоизъявил желание выступать в «королевском» клубе до конца своей карьеры.

«Я очень счастлив в "Реале". Я хотел бы завершить карьеру здесь. Буду двигаться год за годом и сделаю все возможное, чтобы заботиться о себе.

К счастью, вратари могут долго играть. Луке Модричу 37 лет, и он все еще разрывает, так что я надеюсь, что тоже смогу играть долго», — сказал Куртуа в интервью TLN TV.

Напомним, что Куртуа пополнил состав «Реала» летом 2018 года, перейдя из мадридского «Атлетико». В прошлом сезоне Примеры бельгиец провел 31 матч, в 11-и из которых сыграл на ноль.