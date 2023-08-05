Кучаев: Все были удивлены, что Мухин забил два гола. Никто не ожидал

Полузащитник московскогопрокомментировал разгромную победу в матче 3-го тура РПЛ с(4:1).

«Лучше подготовились к игре, лучше получилось взаимодействовать, хотя начало было непростым — "Локомотив" нас простил. Потом мы владели инициативой и были острее.

Поздравили Мухина. Все были удивлены, что он забил два гола. Никто не ожидал. С другой стороны, много работает над собой.

Усиление нужно всегда. Это мотивирует тебя работать ещё больше. Как и большая конкуренция: важно, чтобы она была здоровая. Никто не против новичков», — приводит слова Кучаева «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА выиграл второй матч подряд и набрал 6 очков, поднявшись на 5-е место в таблице РПЛ. «Локомотив» с 4 очками находится на 8-й строчке. Для него этого первое фиаско в сезоне.