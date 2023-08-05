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    Хейлунн о переходе в «МЮ»: Взволнован возможностью воплотить мечту в реальность

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн прокомментировал свой переход в английский клуб.

    Расмус Хейлунн
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    Расмус Хейлунн

    «Не секрет, что я болел за этот великий клуб с детства и мечтал выйти на "Олд Траффорд" игроком "Манчестер Юнайтед". Я невероятно взволнован этой возможностью воплотить эту мечту в реальность, и я полон решимости отплатить за доверие, которое клуб проявил ко мне.

    Моя карьера ещё только начинается, но я знаю, что готов сделать этот шаг вперед и играть с командой игроков мирового уровня.

    Поговорив с менеджером, я понял, что эта среда идеально подходит для моего развития. Я наслаждаюсь возможностью работать с одним из лучших тренеров в мире.

    Под его руководством и поддержкой я знаю, что способен добиться многого вместе с моими новыми товарищами по команде в этом особом клубе», — сказал Расмус в интервью пресс-службе клуба.

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    • Напомним, что Хейлунн подписал контракт с «МЮ» до лета 2028 года. В прошлом сезоне игрок выступал за «Аталанту», провел 42 матча, забил 16 голов и сделал 7 голевых передач.

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