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    Глебов: В окружении российских игроков проще

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    Капитан «Ростова» Данил Глебов признался, что ему нравится, когда в команде нет иностранных футболистов.

    Данил Глебов
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    Данил Глебов

    «Думаю, секрет успеха в том, что мы хорошо тренировались, выполняли установки тренера, соблюдали дисциплину. Вот что помогло нам в прошлом сезоне оказаться на четвертом месте.

    В окружении исключительно российских игроков приятнее играть? Скорее, проще. Это вопрос коммуникации, нам легче общаться. Иностранцы все же делились на группы. А сейчас все вместе», — приводит слова Глебова «Спорт-Экспресс».

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