Глебов: В окружении российских игроков проще

Капитан «Ростова»признался, что ему нравится, когда в команде нет иностранных футболистов.

«Думаю, секрет успеха в том, что мы хорошо тренировались, выполняли установки тренера, соблюдали дисциплину. Вот что помогло нам в прошлом сезоне оказаться на четвертом месте.

В окружении исключительно российских игроков приятнее играть? Скорее, проще. Это вопрос коммуникации, нам легче общаться. Иностранцы все же делились на группы. А сейчас все вместе», — приводит слова Глебова «Спорт-Экспресс».

«Ростов» набрал четыре очка в первых двух турах РПЛ. В предыдущем матче команда Валерия Карпина сыграла вничью с «Зенитом» (1:1).