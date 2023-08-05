Галактионов: У ЦСКА и шансов‑то не было поначалу, но они забили трижды и обеспечили результат

Главный тренерподвел итог матча против, в котором железнодорожники уступили со счетом 1:4.

«Митай должен был сократить свободное пространство за спиной. Поначалу всё получалось, у нас было три момента, Дзюба, Пиняев и Самошников. У ЦСКА и шансов‑то не было поначалу, но они забили трижды и обеспечили результат. Надо поздравить соперника, армейцы сыграли хорошо.

Что не пошло после первых 30 минут? Получали мячи на месте, попадали на атаки соперника, который сначала не знал, куда бежать. В тактически равной игре важны нюансы. Попали под пенальти, потом второй гол, и эмоциональный запал стал другим, ЦСКА перехватил инициативу», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА выиграл второй матч подряд и набрал 6 очков, поднявшись на 5-е место в таблице РПЛ. «Локомотив» с 4 очками находится на 8-й строчке. Для него этого первое фиаско в сезоне.