Спортдиректор «Ман Сити»: У Гвардиола так много качеств — все, что вы хотите от центрального защитника

Спортивный директорпрокомментировал переход защитникав стан «горожан».

«Мы очень рады пригласить Йошко в "Манчестер Сити". Это игрок, за которым мы внимательно следили, и мы думаем, что у него превосходный набор качеств.

Ведущие клубы по всей Европе следили за ним, поэтому заполучить его — это отличная новость для нас.

У Йошко так много качеств — все, что вы хотите от центрального защитника. Он быстрый, конкурентоспособный, сильный на втором этаже, впечатляющий при владении мячом, уверенный в себе. Кроме того, он левша, что дает нам хорошие возможности сзади.

Он еще молодой, но быстро прогрессирует. Мы уверены, что он продолжит в том же духе в "Сити", работая с Пепом и его командой», — приводятся слова Бегиристайна на сайте клуба.

Напомним, что Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории футбола. Боссы «Ман Сити» заплатили «Лейпцигу» за трансфер футболиста 90 млн. евро плюс 10 бонусами.