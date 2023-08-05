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    Спортдиректор «Ман Сити»: У Гвардиола так много качеств — все, что вы хотите от центрального защитника

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    Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал переход защитника Йошко Гвардиола в стан «горожан».

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    «Мы очень рады пригласить Йошко в "Манчестер Сити". Это игрок, за которым мы внимательно следили, и мы думаем, что у него превосходный набор качеств.

    Ведущие клубы по всей Европе следили за ним, поэтому заполучить его — это отличная новость для нас.

    У Йошко так много качеств — все, что вы хотите от центрального защитника. Он быстрый, конкурентоспособный, сильный на втором этаже, впечатляющий при владении мячом, уверенный в себе. Кроме того, он левша, что дает нам хорошие возможности сзади.

    Он еще молодой, но быстро прогрессирует. Мы уверены, что он продолжит в том же духе в "Сити", работая с Пепом и его командой», — приводятся слова Бегиристайна на сайте клуба.

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