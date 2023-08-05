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    Баринов: Больно и неприятно, но ничего страшного

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    Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал разгромное поражение в матче 3-го тура РПЛ с ЦСКА (1:4).

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    «Не забили и получили. Наверное, иногда надо получать по шапке. Больно и неприятно, но ничего страшного. Через два-три дня уже следующая игра.

    Поражение от ЦСКА — не худший матч "Локомотива" при Галактионове. На сборах был худший матч.

    Плотный календарь? Мне нормально. Я сыграл три игры по 90 минут. Моё мнение: лучше играть, чем тренироваться.

    Сказал ли что-то молодым защитникам после матча? Я сказал им, чтобы не вешали голову, потому что через три дня уже игра», — цитирует Баринова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА выиграл второй матч подряд и набрал 6 очков, поднявшись на 5-е место в таблице РПЛ. «Локомотив» с 4 очками находится на 8-й строчке. Для него этого первое фиаско в сезоне.

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