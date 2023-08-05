Баринов: Больно и неприятно, но ничего страшного

Полузащитник московскогопрокомментировал разгромное поражение в матче 3-го тура РПЛ с(1:4).

«Не забили и получили. Наверное, иногда надо получать по шапке. Больно и неприятно, но ничего страшного. Через два-три дня уже следующая игра.

Поражение от ЦСКА — не худший матч "Локомотива" при Галактионове. На сборах был худший матч.

Плотный календарь? Мне нормально. Я сыграл три игры по 90 минут. Моё мнение: лучше играть, чем тренироваться.

Сказал ли что-то молодым защитникам после матча? Я сказал им, чтобы не вешали голову, потому что через три дня уже игра», — цитирует Баринова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА выиграл второй матч подряд и набрал 6 очков, поднявшись на 5-е место в таблице РПЛ. «Локомотив» с 4 очками находится на 8-й строчке. Для него этого первое фиаско в сезоне.