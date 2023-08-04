Зиньковский: Есть календарь, нужно играть

Хавбек «Спартака»высказался по поводу того, что наставник москвичейкритикует календарь матчей.

«Многие, в том числе и Абаскаль, критикуют календарь? В любом случае лучше играть, конечно. Но на самом деле если бы от нас что-то зависело или мы что-то решали, то хорошо. А так… Есть расписание, есть игры. Нужно привыкать. Есть возможность кого-то из игроков менять, как это было в Краснодаре, — какие-то замены были.

Сейчас состав меняется, много игроков в обойме. Все будут получать игровое время. Это нормально. Думаю, что так во всех командах. Деваться некуда. Мы будем играть. Не только мы, но все остальные команды в такой же ситуации», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

«Спартак» удачно начал чемпионат России-2023/24. Подопечные Абаскаля набрали 6 очков в двух встречах.