ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эррол Спенс и Теренс КроуфордКроуфорд доказал, что Спенс ему не ровня. Непобежденный Эррол был уничтожен за 9 раундов
  • 16:28
    • Источник: Аль-Хелайфи придумал «план мести», чтобы ослабить «Реал»
  • 16:05
    • Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за Рябчука
  • 16:01
    • ЦСКА объявил о переходе вингера «Пахтакора»
  • 15:03
    • Гвардиола о Бернарду Силве: Мне не нужны игроки, которые не хотят выступать за «Ман Сити»
  • 14:44
    • Захарян отказывается переходить в «Страсбур»
    Все новости спорта

    Зиньковский: Есть календарь, нужно играть

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Хавбек «Спартака» Антон Зиньковский высказался по поводу того, что наставник москвичей Гильермо Абаскаль критикует календарь матчей.

    Антон Зиньковский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антон Зиньковский

    «Многие, в том числе и Абаскаль, критикуют календарь? В любом случае лучше играть, конечно. Но на самом деле если бы от нас что-то зависело или мы что-то решали, то хорошо. А так… Есть расписание, есть игры. Нужно привыкать. Есть возможность кого-то из игроков менять, как это было в Краснодаре, — какие-то замены были.

    Сейчас состав меняется, много игроков в обойме. Все будут получать игровое время. Это нормально. Думаю, что так во всех командах. Деваться некуда. Мы будем играть. Не только мы, но все остальные команды в такой же ситуации», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

    «Спартак» удачно начал чемпионат России-2023/24. Подопечные Абаскаля набрали 6 очков в двух встречах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Краснодар» переиграть «Пари НН»?
  • «Краснодар» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Фейеноорд» и ПСВ много не забьют
  • «Фейеноорд» — ПСВ. Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Самсонова обыграет украинку Костюк с разгромным счетом?
  • Самсонова — Костюк. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.16
  • Экспресс дня 4 августа
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Краснодар — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Фейеноорд — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Самсонова — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Оренбург — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Рубин — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры