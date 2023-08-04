Тикнизян о праздновании голов: Это искренняя радость футболиста

Защитникпрокомментировал празднования своих голов в новом сезоне РПЛ.

«Честно говоря, после того, как я забиваю гол, в следующие 5-10 секунд не отвечаю за свои действия, потому что в этот момент испытываю чувство эйфории и просто не контролирую себя.

Это искренняя радость футболиста, который не так часто забивает и дорожит каждым забитым мячом, каждой победой своей команды, и просто живёт этой игрой.

Что касается празднования Артема Дзюбы, которое я пародировал — помню, когда это случилось в первый раз. Это было в игре с "Ростовом", в первом матче второго круга прошлого сезона.

Я сделал это спонтанно, а потом подумал — почему бы не повторять каждый раз, когда кто-то из нас совершает какое-то результативное действие? Какое-то время я так и делал, а потом решил, что надо двигаться дальше.

Не скажу, что что-то своё придумал, просто отдался эмоциям. То, что вы видите в последнее время, это чистая импровизация», — приводит слова Тикнизяна официальный сайт «Локомотива».

Напомним, что защитник принял участие в 3-х матчах в нынешнем сезоне и забил 4 гола. Тикнизян стал первым игроком обороны в истории РПЛ, кому удавалось достичь такого результата.