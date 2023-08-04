Шомуродов: ЦСКА приобрел одного из лучших представителей молодого поколения футболистов в Узбекистане

Капитан сборной Узбекистана и нападающий итальянскоговысказался о переходе

«ЦСКА приобрёл одного из лучших представителей молодого поколения футболистов в Узбекистане, это очень яркий игрок, при этом хорошо воспитанный, образованный парень и настоящий профессионал.

Конечно, ему потребуется некоторое время на адаптацию, но я уверен, что он будет радовать болельщиков своей игрой.

Мы обедали с Аббосом в Ташкенте, он советовался со мной по поводу перехода в ЦСКА. Я поддержал его решение, ведь для футболиста всегда важно перейти на более высокий уровень», — цитирует Шомуродова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Файзуллаев провел за «Пахтакор» шесть матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. На его счету три игры и один забитый мяч за сборную Узбекистана.