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    Источник: Аль-Хелайфи придумал «план мести», чтобы ослабить «Реал»

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    «Пари Сен-Жермен» попытается приобрести сразу четырех игроков мадридского «Реала».

    Нассер Аль-Хелайфи
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    Нассер Аль-Хелайфи

    По информации Diario SPORT, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи придумал «план мести», чтобы ослабить «Реал».

    Источник утверждает, что парижане хотят подписать сразу четырех игроков «Мадрида» — Орельена Чуамени, Эдуардо Камавинга, Родриго и Нико Паса.

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    • Скорее всего, это связано с возможным переходом Килиана Мбаппе в «Реал». В «ПСЖ» уверены, что 24-летний француз уже согласовал контракт с мадридским клубом.

    Напомним, «ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер после того, как игрок отказался активировать опцию продления контракта до 2025 года.

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