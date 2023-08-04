Источник: Аль-Хелайфи придумал «план мести», чтобы ослабить «Реал»

попытается приобрести сразу четырех игроков мадридского

По информации Diario SPORT, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи придумал «план мести», чтобы ослабить «Реал».

Источник утверждает, что парижане хотят подписать сразу четырех игроков «Мадрида» — Орельена Чуамени, Эдуардо Камавинга, Родриго и Нико Паса.

Скорее всего, это связано с возможным переходом Килиана Мбаппе в «Реал». В «ПСЖ» уверены, что 24-летний француз уже согласовал контракт с мадридским клубом.

Напомним, «ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер после того, как игрок отказался активировать опцию продления контракта до 2025 года.