Непомнящий: У Акинфеева один из самых поставленных ударов в России, но он не будет бить пенальти, это табу

Известный тренерподелился мнением о голкипере ЦСКА

«Мне кажется, ни у кого нет сомнений относительно незаменимости Игоря для своего клуба. Это скала, столп, пример для многих поколений. У него было столько моментов, когда у другого могли опуститься руки… Он держит планку.

Когда Акинфеев забьет за ЦСКА? Он принципиально против того, чтобы бить пенальти, хотя у него один из самых поставленных ударов в российском футболе.

Игорь на тренировках такие забивал — полевым игрокам и не снилось. Акинфеев как-то сказал: "Никогда не буду бить пенальти другому голкиперу". Для него это табу. Вратарская солидарность», — сказал Непомнящий «Российской газете».