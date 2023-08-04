Ловчев: «Спартак» мучается, а я слышу разговоры о чемпионстве

Ветеран «Спартака»оценил игру красно-белых в первых турах чемпионата России.

«Пошли разговоры, которые были и в прошлом году после удачного старта. Три игры подряд выиграли — и началось. Как выиграл, никого не интересует?

"Спартак" играл в РПЛ с "Оренбургом", который никогда не закрывается сейчас, и потом с "Балтикой", которая тоже не ставила автобус. И в обоих матчах были проблемы в обороне, которую так и не усилили.

Персонально по Бонгонде. Играет очень интересно, активен, есть техника и удар. Но я не понял момента, когда он и Промес выходили к воротам, и Бонгонда не отдал (в матче с "Балтикой" при счете 0:0 — прим.) — а Квинси был в более выгодной позиции. Я понимаю, что все хотят себя проявить и забить, но на табло не только фамилии игроков, там крупно написано название твоей команды. Тем более к Бонгонде есть вопросы, что Промес ему отдал голевую. Дорогой Бонгогда, мы поняли, что ты хотел показаться публике, что ты умеешь кое-что, но футбол — игра коллективная. И если бы в том моменте был гол, счет в конце был бы 3:0 и никакой нервотрепки бы не было.

А так вторую домашнюю игру надо было вытаскивать на жилах — начинаются мучения, а я слышу разговоры о чемпионстве. В этом году такой сезон, что я пока не вижу чемпионской команды вообще.

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Хотя ситуация у "Спартака" благоприятная — и костяк основы есть, и есть те, кто дает конкуренцию, дает качество при выходе на замену. Отдельная тема — то, как команда начинает атаку. У меня вопросы не только к Умярову, который многовато порол при передаче, но и к вратарю, который неаккуратно играет — он так привезет себе обязательно. Не надо Умярову мячи подсовывать», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

В третьем туре РПЛ «Спартак» сыграет на выезде с казанским «Рубином». Матч пройдет 5 августа, начало — в 17:30 мск.