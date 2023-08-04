Караваев: Сыграть на чемпионате мира — это прям мечта

Защитник «Зенита» и сборной Россиипризнался, что мечтает сыграть за национальную команду на чемпионате мира.

«Сейчас надо довольствоваться тем, что у нас есть. Я в том числе и о сборной. Это колоссальный опыт, потому ты играешь против лучших футболистов страны-соперника. Выходить против Ирана и хотя бы так оставаться на международной арене — тоже неплохо.

Но вообще мне удалось поиграть и в Европе, и в Лиге чемпионов. Обидно только, что на чемпионате мира не сыграл. Это прям мечта. Получится ли еще, вот вопрос», — сказал Караваев в интервью Sport24.

В ближайшем товарищеском матче сборная России встретится с командой Катара. Игра состоится 12 сентября в Дохе.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.