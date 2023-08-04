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    Караваев: Сыграть на чемпионате мира — это прям мечта

    Футбол Зенит Сборная России Футбол России
    Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев признался, что мечтает сыграть за национальную команду на чемпионате мира.

    Вячеслав Караваев
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    Вячеслав Караваев

    «Сейчас надо довольствоваться тем, что у нас есть. Я в том числе и о сборной. Это колоссальный опыт, потому ты играешь против лучших футболистов страны-соперника. Выходить против Ирана и хотя бы так оставаться на международной арене — тоже неплохо.

    Но вообще мне удалось поиграть и в Европе, и в Лиге чемпионов. Обидно только, что на чемпионате мира не сыграл. Это прям мечта. Получится ли еще, вот вопрос», — сказал Караваев в интервью Sport24.

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