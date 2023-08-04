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    Гранат: «Спартак» не сильнее «Зенита»

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    Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат выразил мнение, что «Спартак» сейчас точно не превосходит «Зенит».

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    «Правда ли, что "Спартак" сейчас сильнее "Зенита"? Нет, точно не сильнее. Думаю, в любой команде что-то бы сломалось, если бы из неё ушёл игрок уровня Малкома. Логично, что в "Зените" нарушилась структура игры после ухода Малкома. Плюс не было Вендела и Кузяева. Они втроём были основополагающими футболистами, действовали в центре поля. Это большие потери для "Зенита". Но с таким подбором тренеров и игроков рано говорить о начале заката чемпионской команды», — приводит слова Владимира Граната «Татар-информ».

    Красно-белые лучше начали новый сезон в РПЛ, набрав 6 очков в двух турах. В активе «Зенита» 4 балла.

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