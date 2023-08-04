Гранат: «Спартак» не сильнее «Зенита»

Экс-футболист «Динамо»выразил мнение, что «Спартак» сейчас точно не превосходит «Зенит».

«Правда ли, что "Спартак" сейчас сильнее "Зенита"? Нет, точно не сильнее. Думаю, в любой команде что-то бы сломалось, если бы из неё ушёл игрок уровня Малкома. Логично, что в "Зените" нарушилась структура игры после ухода Малкома. Плюс не было Вендела и Кузяева. Они втроём были основополагающими футболистами, действовали в центре поля. Это большие потери для "Зенита". Но с таким подбором тренеров и игроков рано говорить о начале заката чемпионской команды», — приводит слова Владимира Граната «Татар-информ».

Красно-белые лучше начали новый сезон в РПЛ, набрав 6 очков в двух турах. В активе «Зенита» 4 балла.