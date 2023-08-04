начнут матч в 03:00 в плей-офф Кубка Либертадорес, 04.08.2023.

Последний матч между собой: Фламенго — Олимпия Асунсьон 5:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фламенго» — «Олимпия Асунсьон». Коэффициент ставки — 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Фламенго»).

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