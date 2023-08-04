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    Дьяков объяснил, почему Карпина нельзя считать топ-тренером

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    Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Сложно сказать, является ли Карпин топ‑тренером. Топ‑тренером можно назвать человека, который выигрывал титулы все‑таки.

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    • Карпин с "Ростовом" занимал высокие места, но у него нет пока трофеев. В "Спартаке" он тоже был, ничего не выиграл. Нужны трофеи», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол».

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