Дьяков объяснил, почему Карпина нельзя считать топ-тренером

Бывший защитник «Динамо»поделился мнением о главном тренере «Ростова»

«Сложно сказать, является ли Карпин топ‑тренером. Топ‑тренером можно назвать человека, который выигрывал титулы все‑таки.

Карпин с "Ростовом" занимал высокие места, но у него нет пока трофеев. В "Спартаке" он тоже был, ничего не выиграл. Нужны трофеи», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Крылья Советов» — «Ростов»

В третьем туре РПЛ «Ростов» сыграет на выезде с «Крыльями Советов». Матч пройдет 5 августа в Самаре, начало — в 15:00 мск.