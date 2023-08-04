Чалов: Важна не сама повязка, а то, какой ты лидер

Форвардрассказал, что партнеры по команде подшучивали над ним, когда узнали, что он выступит в качестве капитана красно-синих в кубковом матче с(6:0).

«Когда узнал, что буду капитаном в матче с "Оренбургом"? Только на установке. Конечно, начались подколы в стиле: "Не жмёт ли повязка?". Типичные футбольные шутки.

Сверхъестественного ничего не ощущал. Наверное, в этом составе был самым опытным футболистом. Очень благодарен, что именно мне доверили капитанскую повязку, но также понимаю — необходимо проявлять лидерские качества как на поле, так и вне его.

Мечтал ли я об этом в детстве? Не могу сказать, что это было самоцелью. Хочу донести мысль, что важна не сама повязка, а то, какой ты лидер. Капитанство нужно доказывать через другие вещи», — приводит слова Чалова официальный сайт ЦСКА.

На данный момент в активе ЦСКА три очка. В прошлом сезоне клуб завоевал Кубок России.