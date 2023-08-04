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    Чалов: Важна не сама повязка, а то, какой ты лидер

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    Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал, что партнеры по команде подшучивали над ним, когда узнали, что он выступит в качестве капитана красно-синих в кубковом матче с «Оренбургом» (6:0).

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    «Когда узнал, что буду капитаном в матче с "Оренбургом"? Только на установке. Конечно, начались подколы в стиле: "Не жмёт ли повязка?". Типичные футбольные шутки.

    Сверхъестественного ничего не ощущал. Наверное, в этом составе был самым опытным футболистом. Очень благодарен, что именно мне доверили капитанскую повязку, но также понимаю — необходимо проявлять лидерские качества как на поле, так и вне его.

    Мечтал ли я об этом в детстве? Не могу сказать, что это было самоцелью. Хочу донести мысль, что важна не сама повязка, а то, какой ты лидер. Капитанство нужно доказывать через другие вещи», — приводит слова Чалова официальный сайт ЦСКА.

    На данный момент в активе ЦСКА три очка. В прошлом сезоне клуб завоевал Кубок России.

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