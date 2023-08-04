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    Андрей Мостовой: Не хочется останавливаться, от побед никогда не устаешь

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    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о положении дел в команде.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    «Очень рад, что сейчас играю с такими футболистами, что у нас так хорошо идет. Постараемся и дальше радовать болельщиков и самих себя. Не хочется останавливаться, от побед никогда не устаешь.

    У нас очень сильный состав, огромная конкуренция. И нужно дорасти до того момента, когда ты сможешь конкурировать с этими футболистами. Мне помог случай. Поехал на сборы, и там что-то не пошло. Может, стеснялся, сам не свой был, не понимал, что со мной происходит. И меня отпустили в аренду, а Леон Мусаев, который хорошо себя проявил, остался. В "Сочи" у меня резко стало получаться, полетело вверх, а Лео было тяжелее. И когда я вернулся, разница между нами уже была другая.

    Год в РПЛ — большой опыт. В общем, важно правильно выбрать момент, чтобы поехать в аренду в более слабую команду. Должно быть коллективное решение игрока, руководства, тренерского штаба. Это и для клуба хорошо, и для развития футболиста. Круговой, кстати, тоже через это прошел», — приводит слова Мостового пресс-служба клуба.

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