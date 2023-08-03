Сольдадо завершил карьеру

Известный испанский форвардобъявил о том, что повесил бутсы на гвоздь.

«Я должен сказать вам одну вещь: сегодня я завершил свою 21-летнюю карьеру, а вместе с ней положил конец мечте, о которой я никогда не думал, что она сбудется, тем более что она продлится так долго. Спасибо коллегам, друзьям, семье, тренерам и болельщикам, которые сопровождали меня в этом путешествии. До свидания», — отметил Сольдадо на своей странице в социальных сетях.

За свою карьеру 38-летний Сольдадо успел поиграть за «Реал», «Осасуну», «Хетафе», «Тоттенхэм Хотспур», «Вильярреал», «Фенербахче», «Гранаду», «Леванте», «Валенсию» и сборную Испании.